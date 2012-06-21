Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Минулого року на Харківщині діагностували 109 випадків сказу тварин: 49 – у кішок, 29 – у собак, 15 –у лисиць, 10 – у великої рогатої худоби, 2 – у дрібної рогатої худоби, по два – у куниць і єнотів.
Про це повідомляє SQ, оперуючи даними Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області
Від укусів скаженими тваринами в 2018 році постраждала 181 особа. За медичною допомогою звернулися 3 тисячі 784 жителів області, з яких 944 – отримали травми від бродячих тварин.
За останній тиждень грудня 2018 року зареєстроване 3 випадки сказу тварин (лисиця в Харківському районі та кішки в Лозівському та Первомайському районах). Від шалених котів постраждало двоє людей, вони знаходяться на профілактичному лікуванні.