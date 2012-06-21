Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
28-річна жителька Корецького району на Рівненщині народила дівчинку і… зникла. А за кілька днів написала в соціальні служби заяву про відмову від дитини, яка, до того ж, народилася недоношеною: мовляв, до цього її спонукала матеріальна скрута. Це вже шоста дитина цієї жінки.
Тож за маму дівчинці стали медики обласного перинатального центру. Вони й нарекли її Улянкою. А ще через соціальні мережі звернулися до небайдужих людей по допомогу: тож Улянка тепер із памперсами, сита та гарно вдягнена. Адже рівняни відреагували на прохання миттєво. Далі на Улянку чекає будинок дитини та очікування на усиновлення. На жаль, каже начальник служби у справах дітей Рівненського міськвиконкому Андрій Міщеня, цьогорічна статистика не тішить:«Традиційно за рік ми мали одну-дві відмови. Тепер маємо сумний рекорд, тому що з початку року це вже шоста відмова від дитини: три жінки з Рівного, 2 – з районів області, одна – із Закарпаття.» До слова, мамою дитини із Закарпаття є 12-річна представниця ромської національності, яка разом із табором мешкала на рівненському сміттєзвалищі.