Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
В історичному парку «Городище «Оствиця», що поблизу озера Басів Кут у Рівному, небайдужі люди на чолі з Юрієм Ойцюсем відтворили давньоруське городище. Подібне існувало на лівому березі озера в ХІ-ХІІ століттях. Нещодавно тут уперше пройшов фестиваль човнів та прадавніх традицій, який зібрав учасників клубів та реконструкторів з різних куточків України: інтерес до своєї історії зростає щодня («Урядовий кур’єр» розповідав про це колоритне дійство).
Та, як мовиться, не встигли охолонути печі, як їх знову розпалили. Теж уже відома наших читачам народна майстриня авторка проєкту «Креативна книга» Олена Медведєва заходилася чаклувати над хлібом. Та не простим, а саме таким, як у наших предків!
«У мене були особливі хвилювання, адже вперше пекла хліб у печах, реконструйованих за зразком XI-XII століть. Потрібно було спершу вивчити їхню будову, характер, можливості. Зрозуміти, що хоче тісто, коли сходить просто неба на вулиці і який у нього настрій. І щоб ви думали? Ми порозумілися із цими гарними печами! Нам вдалося спекти гречаний хліб із льоном, смаженим солоним арахісом та пампухи. Навіть аромат диму додав хлібові неабиякого шарму!», – написала вона на своїй сторінці в соцмережах.
І додала: «Дякую, що довірили мені таку відповідальну справу! Городище Оствиця – моя найрідніша земля!».