Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Щоб організувати власну справу, потрібні не лише кошти та знання, а й професійні навички, й постійне, як кажуть, відчуття кон’юнктури ринку... Втім, молода цілеспрямована жителька поліського міста Сарни Катерина Швець ризикнула.
На початку року звернулася до районного центру зайнятості в пошуку роботи. Знайти її за спеціальністю (Катерина – інженер-будівельник і, до того ж, молода мама) було непросто. Тож запропонували спробувати себе у власній справі. Дізнавшись ще й про можливість грошової підтримки на відкриття підприємницької діяльності, жінка спробувати втілити в життя бізнес-ідею, яку виношувала давно.
Навчання в Рівненському центрі професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості на курсах цільового призначення «Підприємець-початківець» пройшло цікаво та з користю. Катерина підготувала бізнес-план на тему «Доставка готових страв» та успішно його захистила.
Вже півроку вона успішно веде підприємницьку діяльність. І співпрацює з центром зайнятості вже як роботодавець: працевлаштувала вісім безробітних земляків, які готують та доставляють страви на замовлення. А ще – організовують кейтеринг: чи то з нагоди відкриття заправки, як-от нещодавно, а чи на корпоративі.
Водночас Катерина встигає бути турботливою мамою: старшому, Максимкові, вже два рочки й три місяці, а молодшій Олечці, лише місяць. Жартує, що діти – їхні з чоловіком щасливі талісмани – адже бізнес став сімейним.