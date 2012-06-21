Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Не секрет, що під час пандемії та оголошеної у зв’язку з нею надзвичайної ситуації в окремих людей виникає певна тривожність, невротичний стан. Жителям Черкащини в цей напружений період допомагає група професійних психологів. Ці волонтери тісно співпрацюють з обласним контактним центром. Його директорка Лариса Ходаковська розповіла, що ініціаторкою такої підтримки стали кризовий психолог реабілітаційного центру «Астра» Наталія Мисан та її колеги — група досвідчених психологів-практиків.
Фахівці уважно вислуховують скарги, детально обговорюють з клієнтами можливі причини невротичного стану, допомагають розібратися у причетності до ситуації самого клієнта, знайти прийнятний вихід. Психологи навчають людей працювати над собою, визначати свої «слабкі місця» й виробляти правильну тактику власної поведінки, яка допоможе зберегти не лише своє життя, а й фізичне й психологічне здоров’я. Адже саме психологічні резерви людини найчастіше є вирішальними для виживання у складних стресових ситуаціях.
Згаданий контактний центр організував зокрема підтримку людей похилого віку та інвалідів. Активісти також допомагають їм із доставкою продуктів та ліків.