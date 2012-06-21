Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
До кінця року у теперішній адміністративній столиці Донецької області — Краматорську мають збудувати відразу два сучасні спортивні об’єкти: футбольне поле у міському парку «Сад Бернацький», де вже завершуються відповідні роботи, та спортивно-оздоровчий комплекс на вулиці Паркова. А ще три стадіони, уточнила заступник начальника управління фізичної культури і спорту Донецької ОДА Наталія Точилова, протягом 2020 року також зведуть у Волновасі, Селідовому та Слов’янську.
Згадані об’єкти, що пожвавлять заняття спортом жителями області, з’являться у рамках національного проєкту «Велике будівництво» і обійдуться у загальну суму фінансування близько 114 мільйонів гривень. Причому більшу половину — 76, 2 мільйони гривень виділять із Державного фонду регіонального розвитку, а інші кошти на спорудження стадіонів і спортивних комплексів надійдуть із місцевих бюджетів плюс субвенції, призначені для соціально-економічного розвитку територій.