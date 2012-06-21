Звичайна дитяча бібліотека стала частиною цікавого та унікального проекту – створення екологічного простору. Подібні проекти успішно впроваджуються і діють в усьому світі. Загалом рух «Green library» поширюється в бібліотеках різних країн вже понад 20 років. «Зелені бібліотеки» пропонують послуги, літературу й електронні ресурси, пов’язані з екологією, стають лідерами екологічної культури серед молоді.

Створення зеленого екопростору у київській бібліотеці може стати центром формування екологічної культури, інструментом виходу з екологічної кризи. Останнім часом все більше українців усвідомлюють необхідність формування та дотримання екологічної культури, а екологія стала впродовж останнього часу не лише наукою, але й способом мислення та поведінки.

Бібліотека на Пріорці для дітей, що знаходиться на столичній Оболоні, впродовж тривалого часу активно працювала і продовжує рухатися у напрямку безперервної екологічної просвіти. Напрацьовані проекти, зв’язки та напрямки роботи, одним з яких стало екокраєзнавство. І це не випадково, адже свого часу саме на Пріорці з легкої руки Вільгельма Крістера, засновника садівничої фірми та агрошколи, давній пустир причепурили у квітучий сад, чудовий розсадник плодових дерев, овочів та квітів. Знавці київської історії стверджують, що саме завдяки діяльності розплідника й школи Крістера Київ здобув репутацію одного з найбільш зелених міст світу. Сьогодні Крістерова гірка є об’єктом природно-заповідного фонду України і має статус ботанічної пам’ятки природи, а бібліотека тісно співпрацює з громадою, волонтерами та екологами в напрямку збереження та розвитку цієї історичної місцевості.

Бібліотека має дружнє сусідство з Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді Міністерства освіти і науки України, що має успішну практику формування та популяризації екологічної культури серед дітей та молоді. Загалом планується взаємодія та залучення до співпраці представників різних організацій та установ, що мають екологічний напрямок діяльності, спеціалістів, волонтерів, творчої інтелігенції та громадських активістів.

Новий простір передбачає креативний екодизайн, елементи декору з переробних матеріалів, підбірку книг та електронних носіїв на екологічну тематику та навколишній світ, тематичну програму (лекції та майстер класи з екологічної тематики, сортування сміття та переробки, екоклуб інше). Бібліотека також активно працює над наповненням тематичної програми. Щотижня тут проводяться заходи з екологічної та природоохоронної тематики, встановлені партнерства з екологічними ініціативами та активістами, а в деяких напрямках бібліотека навіть серед першопрохідців. Цього літа читачі та друзі «Зеленої бібліотеки» були першими, хто здійснив незвичайну екскурсію на єдиний діючий в Україні сміттєспалювальний завод «Енергія».

Колись наші предки жили в повній гармонії з природою і були її невід'ємною частиною. Сьогодні ж ситуація абсолютно протилежна і, як наслідок, масштаби забруднення збільшуються, а ось тривалість життя катастрофічно скорочується, як і погіршується його якість. Тому оздоровлення довкілля – одна з головних умов виживання нації. Можна прожити без багатьох досягнень науково-технічного прогресу, а ось без природи, чистого повітря та води прожити неможливо.

Проект ініційовано благодійним фондом «Бібліотечна країна» і його першочерговим завданням є переконати кожного у необхідності виконання елементарних правил природокористування в побуті, в природі, на робочому місці. Основне спрямування – виховання дітей, формування відповідних естетичних смаків для того, щоб вони розуміли і вміли бачити красу довкілля, були здатними охороняти та захищати природу. Усе це сприятиме формуванню екологічної культури, без якої майбутнього може не бути.

Ганна КОБЕЦЬ

для «Урядового кур’єра

Про бібліотеку та проект дивіться за посиланням: http://livelibrary.com.ua/green-library/