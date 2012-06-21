Засідання обласної координаційної ради з питань реалізації в Луганській області проектів, програм та ініціатив Європейського Союзу, Програми розвитку ООН, інших міжнародних організацій відбулося у Сєверодонецьку. Перспективи та подальші можливості підтримки Луганської області міжнародними партнерами учасники заходу обговорили у форматі відкритої дискусії. За підсумками реалізації першого етапу стратегії розвитку Луганської області було заплановано втілити 124 проектні ідеї на загальну суму 3,5 мільярда гривень. Проекти виконано на 2,7 мільярда. На другому етапі — 57 проектних ідей на 3,2 мільярда гривень.
Представник управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні Пабло Матеу акцентував, що уникнення дублювання проектів у подальшій діяльності дуже важливе. Та не менш актуальне напрацювання плану спільних дій. Попереду ще багато спільної роботи.
«Переселенці передусім не мають власного житла. Це і ті, хто залишив тимчасово окуповану територію ще з початком бойових дій, і ті, хто переїздить до нас нині. Тож маємо проекти, для реалізації яких потрібна підтримка донорів. Насамперед у будівництві житла для ВПО та обласної клінічної лікарні третього рівня. Сподіваємося на плідну подальшу співпрацю», — підкреслив заступник голови Луганської ОДА Геннадій Іваненко.
для «Урядового кур’єра»