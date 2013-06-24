Понад 160 родин внутрішньо переміщених осіб зі статусом учасника бойових дій, які були змушені залишити тимчасово окуповані території, вже завершили угоди та придбали нове житло завдяки можливості замовити кошти за програмою «єВідновлення». Ще 860 угод підписано, і наразі вони очікують на перерахування коштів. Про це повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко.

«Житловими ваучерами скористалися у 14 регіонах України. Найбільше — у Київській, Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській областях та Києві», — зазначила вона.

Понад 91% придбаних об’єктів — квартири, ще приблизно 8% — приватні будинки. Майже 87% житла придбано на вторинному ринку. Житлові ваучери дають змогу родинам обирати житло відповідно до їхніх потреб — придбати квартиру чи будинок або інвестувати у будівництво.

На цьому етапі фінансування житлові ваучери на суму 2 млн грн заброньовано для майже 3300 родин. Загальна сума підтримки становить 6,59 млрд грн, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.