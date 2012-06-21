Станом на 8 годину ранку 21 квітня сили відомства надають допомогу працівникам лісгоспів на території ДП «Овруцьке ЛГ», «Овруцьке СЛГ» щодо гасіння окремих осередків тління трав'яного настилу, пеньків і деревини.
О 8 годині 21 квітня пожежу лісової підстилки на території Словечанського ЛГ локалізовано, залишається один не локалізований осередок горіння (ДП Овруцький спец. ЛГ «Виступовицьке лісництво», поблизу сіл Жолудівка та Журба). На інших осередках тривають роботи з гасіння пожеж усередині локалізованих ділянок.
До гасіння залучено 1 069 людей та 155 одиниць техніки, з них від ДСНС 176 людей особового складу й 41 одиницю техніки.
Відділ новин
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