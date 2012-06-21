Життя на Землі могло виникнути з біологічних частинок, принесених на планету потоками космічного пилу. Таке припущення зробили фахівці з Единбурзького університету, пише Phys.org.
Згідно з дослідження, потоки міжпланетного пилу, які дуже швидко рухаються і постійно «бомбардують» атмосферу нашої планети, можуть доставляти крихітні організми з далеких світів або посилати земні організми на інші планети.
Дослідники стверджують, що щось подібне може відбуватися й на інших планетах, і таким чином живі організми потрапляють з одного небесного тіла на інше. При цьому деякі живі істоти, зокрема бактерії, рослини і тихоходки (мікроскопічні безхребетні), здатні вижити в умовах відкритого космосу, і це тільки підтверджує припущення експертів.