Збірник «Жити всупереч: проблеми цивільного населення під час війни на Донбасі» містить розповіді про проблеми, з якими стикається цивільне населення через обстріли міст, селищ та сіл, розміщення військової техніки у зонах проживання цивільного населення. Шість авторів — представники правозахисних організацій, що входять до національної коаліції «Справедливість заради миру на Донбасі» — ретельно документували події останніх років на сході України.
«Війна — це не лише бойові дії. Війна — це долі простих громадян, життя яких повністю змінилося за останні чотири роки. Наше дослідження саме про такі долі, пошуки шляхів, як їм жити далі. Сподіваємося, що підсумки дослідження стануть частиною дискусії про те, як нам долати наслідки війти і будувати стійкий мир у нашій країні», — зазначає одна з авторів представник кризового медіа-центру «Сіверський Донець» Олена Нижельська.
Як писали книжку? Спершу автори робили довгі інтерв’ю з представниками цивільного населення, які постраждали і страждають під час збройного конфлікту. Згадала Олена жінку, в якої з трьох залишилося двоє дітей. Їхала вона вдвох з 9-річною донькою на скутері, аж раптом у них влучив снаряд: у мами відірвало ногу, дитина загинула миттєво. «Ми не могли залишити цю жінку без уваги, допомагаємо їй оформити інвалідність», — розповідає Олена Нижельська.
Так збирання матеріалу переросло в допомогу людям: комусь порадою, комусь матеріально. А ще напрацювали цілий перелік рекомендацій для установ і організацій, які можуть вплинути на розв’язання проблем.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»