Художник Леся Шиденко біля портрету співробітника СБУ, колишнього сусіда Марка Шпака. Фото автора

У Сєвєродонецьку колектив Національної академії СБУ презентував виставку картин «Невидима варта» та виставу-реквієм «Війна без строку…» у пам'ять про співробітників української спецслужби, загиблих під час проведення АТО та ООС. На виставці 26 портретів, і завдяки таланту автора – співробітника Національної академії СБУ Лесі Шиденко, на кожному полотні людина усміхається.

«Коли я побачила, що наші хлопці почали гинути, коли змінився світ для їхніх рідних, хотілося зобразити їх позитивними, показати, що вони любили за життя», – пояснює ідею художник Леся Шиденко.

Герої не вмирають. Фото автора

Поштовхом для створення портретної виставки «Невидима варта» для художниці стала доля сусідського хлопчини Марка Шпака. Леся Шиденко розповідає, що «сусід виріс у мене на очах», хлопець з багатодітної сім’ї пішов служити до лав СБУ, і коли 24 червня 2014 –го його не стало (загинув на гелікоптері), горем охопило увесь будинок…

«Висловила свою ідею і керівництво Служби безпеки України пішло мені назустріч: надала можливість спілкуватись з сім’ями – дітьми, дружинами, батьками. Я побачила, якими були хлопці за життя, що любили, чим займались, про що мріяли. Деяких малювала у військовій формі, бо дружини говорили: був просто «одружений» на роботі, так любив свою професію. Я увічнила пам’ять про них – світлу, хорошу, добру. Й це спрацювало.

Наприклад, мати Сашка Петрощука (він теж згорів у гелікоптері) сказала, що лише після отримання портрета сина відчула умиротворення. Тепер про Сашу вона могла розповідати без сліз», – каже Леся Шиденко.

На виставці представлено 26 портретів, хоча загиблих 27. Робота триває. Є два портрети колишніх жителів Луганщини – Олега Ткаченка та Олександра Ткачова.

Всеукраїнський благодійний тур, в ході якого люди можуть подивитися виставку картин «Невидима варта» та виставу-реквієм «Війна без строку…» офіцери та курсанти навчального закладу розпочали у січні 2017 року. Нині захід уже відвідали майже 15 тисяч людей у різних куточках країни. Сєвєродонецьк став двадцять четвертим містом України, де відбувся доброчинний вечір.

«На жаль, сьогодні в країні йде війна. Ми доволі часто чуємо про наші втрати, але на жаль, іноді вони залишаються сухою статистикою. Тому ідея заходу – це донесення правди до всіх громадян України про те, що відбувається на сході нашої країни, про те, якою ціною дається мир в містах і селах України»,– каже про ідею благодійного туру ректор Національної академії Служби Безпеки України Сергій Кудінов.

За його словами, зібрані під час всеукраїнського туру кошти у розмірі понад 900 тисяч гривень передані шпиталям на лікування і реабілітацію українських захисників.

Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»