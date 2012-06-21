У Сєвєродонецьку колектив Національної академії СБУ презентував виставку картин «Невидима варта» та виставу-реквієм «Війна без строку…» у пам'ять про співробітників української спецслужби, загиблих під час проведення АТО та ООС. На виставці 26 портретів, і завдяки таланту автора – співробітника Національної академії СБУ Лесі Шиденко, на кожному полотні людина усміхається.
«Коли я побачила, що наші хлопці почали гинути, коли змінився світ для їхніх рідних, хотілося зобразити їх позитивними, показати, що вони любили за життя», – пояснює ідею художник Леся Шиденко.
Поштовхом для створення портретної виставки «Невидима варта» для художниці стала доля сусідського хлопчини Марка Шпака. Леся Шиденко розповідає, що «сусід виріс у мене на очах», хлопець з багатодітної сім’ї пішов служити до лав СБУ, і коли 24 червня 2014 –го його не стало (загинув на гелікоптері), горем охопило увесь будинок…
«Висловила свою ідею і керівництво Служби безпеки України пішло мені назустріч: надала можливість спілкуватись з сім’ями – дітьми, дружинами, батьками. Я побачила, якими були хлопці за життя, що любили, чим займались, про що мріяли. Деяких малювала у військовій формі, бо дружини говорили: був просто «одружений» на роботі, так любив свою професію. Я увічнила пам’ять про них – світлу, хорошу, добру. Й це спрацювало.
Наприклад, мати Сашка Петрощука (він теж згорів у гелікоптері) сказала, що лише після отримання портрета сина відчула умиротворення. Тепер про Сашу вона могла розповідати без сліз», – каже Леся Шиденко.
На виставці представлено 26 портретів, хоча загиблих 27. Робота триває. Є два портрети колишніх жителів Луганщини – Олега Ткаченка та Олександра Ткачова.
Всеукраїнський благодійний тур, в ході якого люди можуть подивитися виставку картин «Невидима варта» та виставу-реквієм «Війна без строку…» офіцери та курсанти навчального закладу розпочали у січні 2017 року. Нині захід уже відвідали майже 15 тисяч людей у різних куточках країни. Сєвєродонецьк став двадцять четвертим містом України, де відбувся доброчинний вечір.
«На жаль, сьогодні в країні йде війна. Ми доволі часто чуємо про наші втрати, але на жаль, іноді вони залишаються сухою статистикою. Тому ідея заходу – це донесення правди до всіх громадян України про те, що відбувається на сході нашої країни, про те, якою ціною дається мир в містах і селах України»,– каже про ідею благодійного туру ректор Національної академії Служби Безпеки України Сергій Кудінов.
За його словами, зібрані під час всеукраїнського туру кошти у розмірі понад 900 тисяч гривень передані шпиталям на лікування і реабілітацію українських захисників.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»