Вчені виявили, найдревніші сліди живих істот, залишені на поверхні Землі. Цим відбиткам слідів майже півмільярда років, і вони можуть розкрити багато таємниць далекої історії Землі і найперших рухомих організмів.

Що робить виявлення особливим, так це те, що викопне тварина, яка зробила ці сліди, було знайдено уздовж його сліду. У попередньому дослідженні потрібні були деякі припущення, щоб з'ясувати, якого роду тварі могли залишити свідоцтва своїх подорожей.

У виявлених скам'янілостях геологи побачили сліди, і рештки крихітних жуків, яких назвали Yilingia spiciformis (або «колючий жук Ілін», його назвали на честь міста китайського Ілін, місця, де знайшли сліди. Ці схожі на багатоніжок істоти мали довжину 10 сантиметрів.

«Наше відкриття відкриття вказує на те, що сегментовані і рухливі тварини еволюціонували 550 мільйонів років тому», – говорить геолог Шуха Сяо з Технічного коледжу Вірджинії. «Рухливість дозволила тваринам залишити слід на Землі, в прямому і переносному сенсі».

Дослідники, які зробили відкриття, вважають, що ця знахідка може бути ще більш значущою – вона може представляти перший відомий приклад прийняття рішень тваринами. Yilingia spiciformis, можливо, рухався від чогось або до чогось, можливо, з допомогою складної центральної нервової системи, хоча потрібно провести ще багато досліджень, щоб переконатися в цьому.

Те, що жук мав «голову» і «хвіст», і був складений із сегментів, передбачає, що він знав напрямок, в якому він рухався, коли подорожував через драглистий мул.

Подальше вивчення скам'янілості показало, що тварина відпочивала по шляху, залишаючи сліди довжиною до 608 міліметрів.

Відкриття підтверджує попередню гіпотезу про те, що істоти спочатку розвинули здатність переміщатися в просторі у період 635-540 мільйонів років тому.

Це була епоха білатеріанців – двосторонніх симетричних тварин з сегментованими тілами, які контролювали свої рухи і жили в той час. Більшість тварин, зокрема і людей, є двосторонніми.

«Ми є найвпливовішими тваринам на Землі», – каже Шуха Сяо. «Ми займаємо величезне місце не тільки в пересуванні, але і в багатьох інших, більш ефективних діях, пов'язаних з нашою здатністю рухатися».

«Коли і як розвинувся рух тварин, визначає важливий геологічний і еволюційний контекст антропогенного впливу на поверхню Землі», – кажуть вчені.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»