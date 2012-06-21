У місті Тростянець Сумської області проходить 11-й загальноукраїнський пленер живопису, в якому беруть участь 15 художників із різних міст — Сум, Харкова, Києва, Чернігова, Глухова, Чугуєва, Слов’янська та Ізмаїла. Урочисте відкриття пройшло в картинній галереї будинку князя Голіцина, яка щороку поповнюється авторськими роботами учасників фестивалів пензля.
Як розповів голова Сумської обласної організації Національної спілки художників України заслужений художник Іван Гапоченко, співорганізатор та учасник усіх тростянецьких пленерів, митці працюють упродовж двох тижнів, а 14 жовтня, на День художника України, відкриють виставку новостворених робіт.