На Херсонщині продовжують збирати пізні сільгоспкультури. За даними департаменту агропромислового розвитку, скошено понад 728 тисяч гектарів пізніх зернових, або 98% площ, що підлягають збиранню. Намолочено 2 мільйони 445 тисяч тонн зерна за середньої врожайності 33,6 ц/га. Найвища врожайність зернових у Каховському, Горностаївському та Новотроїцькому районах. Щодо технічних культур, то соняшнику зібрано на 95% площ, намолочено 444 тисячі тонн із середньою врожайністю 13,5 ц/га, сої зібрано на 81% площ, намолочено 277,4 тисячі тонн із середньою врожайністю 30,5 ц/га.
Незважаючи на складні погодно-кліматичні умови посівної кампанії поточного року (брак опадів та продуктивної вологи в ґрунті), аграрії області вже посіяли 493,5 тисячі гектарів озимих зернових, або 88% запланованих площ. Стовідсотково до завдання завершено посів озимих зернових під урожай 2018 року у Верхньорогачицькому, Генічеському та Нижньосірогозькому районах.