У департаменті освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради пожвавлення: тут готуються здивувати не тільки Черкащину, а й усю Україну. Як пояснив директор департаменту Сергій Воронов, штатні працівники разом з активом розгорнули підготовку до масштабних культурницьких заходів, які відбудуться цього року. Оскільки акції планують велелюдні, вони потребують неабияких зусиль і самовіддачі.

— Поряд із традиційними заходами, як Шевченківські читання, Великодні святкування, — розповів Сергій Павлович, — маємо на меті піднести на новий рівень усю культурно-освітню роботу, додавши їй імпульсу масовості, залучення талановитих людей, використати нові форми, зокрема інсталяції, вернісажі, дискусії. Наприклад, до відзначення започаткованого в Черкасах Дня матері готуються у всіх навчальних закладах обласного центру. Хочемо провести його з особливою теплотою, кожен заклад готує цікавинку. Під час підготовки до свята виникла ідея створити мурал, присвячений матерям. Щоб обрати найкращий його макет, започаткували конкурс, створили мистецьку раду.

З огляду на те що цього року в Токіо мають відбутися Олімпійські ігри, в Черкасах, окрім підтримки спортивних шкіл, де навчаються 3200 дітей, планують провести «Дворові олімпійські ігри», які завершаться великим цікавим святом. Уже триває підготовка до змагань з багатьох видів спорту. А для професійних спортсменів передбачено місцеву нагороду: якщо в Черкаси хтось привезе з Токіо олімпійське золото, отримає мільйон гривень.

Цього року зазнає серйозної трансформації й уся міська бібліотечна система. Для відвідувачів біб­ліотек уже впроваджують електрон­ний читацький квиток. Для цього закупили валідатори та комп’ютери. Айтішники завершують роботу над програмним продуктом для цього проєкту. Новітня система діятиме через смартфон, у якому буде електронний читацький квиток.

Ще один варіант — пластикова картка. Бібліотекар, розпізнавши за допомогою сканера профіль користувача, на екрані монітора побачить, які в читача вподобання, чи є не повернені книжки, і порекомендує потрібну літературу. Навіть їдучи у тролейбусі, можна побачити у смартфоні, в якій саме бібліотеці міста є потрібна книжка. Такого сучасного зручного для бібліотекаря й читача сервісу на рівні обласного центру в Україні ще немає.

Самі ж бібліотеки останні два роки вперше за часів незалежності оновлюють бібліотечні фонди. Торік придбали книжок на 200 тисяч гривень. Водночас списують із бібліотечних фондів радянську пропаганду. Незабаром деякі філії бібліотек планують переобладнати в сучасні хаби. Наприклад, дитяча бібліотека на вулиці Сумгаїтській незабаром стане не тільки сімейною читальнею, а центром дозвілля та розвитку. Там з’являться різноманітні ігри, заплановано тематичні вечори, зустрічі з цікавими людьми.

Торік на цю тему в місті провели три публічні слухання з різними верствами населення. Враховуючи пропозиції, які надходять, організатори культурно-освітньої роботи планують свої заходи.

Прикметно, що про закриття чи зміну профілю бібліотек у Черкасах не йдеться. Хоч ніде правди діти, є філії бібліотек, які занедбали, а на дверях повісили замки. Як зауважив Сергій Воронов, ці заклади відновлюватимуть, а якщо потрібно — оптимізуватимуть, аби кошти використовувати ефективно, з користю для організованого дозвілля і розвитку людей, зокрема молоді. Жодного працівника бібліотеки скорочувати не планують. Адже на них покладають великі надії, особливо тепер, в епоху комп’ютерних комунікацій, коли професійна спільнота бібліотекарів може зробити багато для виховання й освіченості молодого покоління.