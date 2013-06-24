Європейці маютьбути готовими разом дивитися в обличчя складним викликам і спільно робити розумний вибір. Якщо вони цього навчаться, то зможуть зміцнити колективну безпеку та обороноздатність. Таку думку висловив верховний комісар з питань зовнішньої та оборонної політики ЄС Жозеп Боррель у блозі, який опубліковано на сайті Європейської служби зовнішньої діяльності.

«Нинішнє літо дало нам багато приводів для роздумів про європейську оборону та її майбутнє: від війни проти України, серйозного безпекового загострення в регіоні Сахелю і до річниці із дня, коли талібан перебрав на себе владу в Афганістані», — пише Жозеп Боррель. За його словами, основною метою європейських армій протягом останніх 20 років були так звані експедиційні операції — в Афганістані, Іраку та Сахелі. Усі вони «були однаково складні, витратні, проте дуже часто їхні підсумки не викликали захоплення». За час проведення цих операцій багато європейських країн несподівано істотно скоротили свої оборонні бюджети. А саме в цей період США, Китай, росія та інші держави значно збільшили витрати на оборону. Для порівняння: Європа +20%, росія +300 %, Китай +600%. Жозеп Боррель наголошує, що цю проблему необхідно негайно розв’язати.

«Європейські армії було вихолощено, вони перетворилися на бонсай-армії — на вигляд ніби справжні, а насправді зменшилися до своїх мініатюрних версій», — констатує глава європейської дипломатії. Для підтвердження своїх слів він навів виступ начальника генерального штабу Франції у парламенті країни, який поставив під сумнів здатність французької армії вести конфлікт високої інтенсивності у Європі.

«До якого типу конфліктів ми готуємо наші армії та які рішення випливають з огляду на позиції, бюджет, підготовку тощо? Ми не можемо продовжувати протиставляти наші бонсай-армії більш загрозливому стратегічну ландшафту, до якого належать супротивники, що ведуть високоінтенсивні бойові дії. І ми не можемо вдавати, що задоволені нашим списком експедиційних операцій», — зазначив дипломат.

Він переконаний, що армії європейських країн повинні справлятися і з територіальною обороною, і з асиметричною війною на віддалених територіях. І це, на думку Жозепа Борреля, необхідно робити в межах НАТО. Проте країни-члени ЄС повинні більше покладатися на себе і демонструвати свою стратегічну відповідність, коли на карту поставлено інтереси безпеки на кордонах блоку і за його межами. Саме тому держави-члени ЄС повинні ліпше інвестувати і більше співпрацювати у галузі оборони.

«Якщо ми поділимося засвоєними уроками, то уникнемо помилок, які мають високу ціну. Або можемо обманювати себе і далі рухатися на автопілоті, ігноруючи зміни, які відбулися у світі, що нас оточує», — підсумував очільник європейської дипломатії.

Оксана КРАМАРЧУК,

для «Урядового кур’єра»