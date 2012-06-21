Thanasimus formicarius – мурахожук – особи якого здатні знаходити яйця, личинок, лялечок і дорослих жуків короїдів під корою дерев, знищувати їх, забезпечуючи біологічний захист дерев.

Харківські вчені вивели комаху, яку ще називають короїдним вовком. Вона здатна знищувати короїдів. Як розповів заступник голови Державного агентства лісових ресурсів України Володимир Бондар, жук-короїд пошкодив сотні тисяч гектарів лісу у Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, частково Чернігівській і Сумській областях. «Там величезна кількість короїдів. Це проблема, і ми шукаємо ефективні методи боротьби з нею», — сказав Володимир Бондар.

Першу партію жуків-убивць харківські науковці відправили в Сумську область. Комаха не становить загрози для людини і не шкодить деревам. 