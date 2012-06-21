Харківські вчені вивели комаху, яку ще називають короїдним вовком. Вона здатна знищувати короїдів. Як розповів заступник голови Державного агентства лісових ресурсів України Володимир Бондар, жук-короїд пошкодив сотні тисяч гектарів лісу у Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, частково Чернігівській і Сумській областях. «Там величезна кількість короїдів. Це проблема, і ми шукаємо ефективні методи боротьби з нею», — сказав Володимир Бондар.
Першу партію жуків-убивць харківські науковці відправили в Сумську область. Комаха не становить загрози для людини і не шкодить деревам.