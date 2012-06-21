10 жовтня 2017 року журнал «National Geographic» (раніше — англ. «The National Geographic Magazine» (Національний географічний журнал)) — міжнародний науково-популярний часопис, офіційне видання Національного географічного товариства США оголосив конкурс на кращого природоохоронного фотографа року, повідомляє ukurier.gov.ua з посиланням на іноземні ЗМІ.
Фотографам з усього світу пропонується подати свої роботи на сайт natgeo.com/photocontest у будь-якій із чотирьох категорій: дика природа, ландшафт, підводні та повітряні фотозйомки.
Переможець кращої фотографії 2017 року отримає 10 000 доларів США (майже 7500 фунтів стерлінгів), публікацію в журналі National Geographic та функцію на рахунку Instagram у National Geographic, @natgeo.
Крім того, нагороди отримають і переможці з чотирьох категорій. Кожен переможець отримає 2500 доларів.
Голосування розпочнеться з 1 по 11 грудня 2017 року. Протягом десяти днів користувачі мережі оберуть найулюбленіші фотографії.
Заявки на конкурс приймаються до п'ятниці 17 листопада 2017 року, а імена переможців оприлюднять наприкінці грудня 2017 року. Для отримання детальної інформації та офіційних правил конкурсу, будь ласка, відвідайте сайт natgeo.com/photocontest. IBTimes UK демонструє деякі з найбільш вражаючих матеріалів, що були представлені протягом останніх двох тижнів.