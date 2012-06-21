Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
Що б там не було, а футбол має бути! До такого порядку речей давно звикли працівники мас-медійного цеху Закарпаття, які щороку беруть участь у футбольних змаганнях. Їхній турнір, названий на честь відомих на Закарпатті футболістів Карла Олага й Дмитра Калинича, проводився в 19-й раз! Влаштовують його Закарпатська обласна профспілкова організація працівників культури разом за підтримки обласної організації Національної спілки журналістів України, місцевої асоціації футболу й обласного відділення НОК України.
Привід для цього футбольного змагання завжди є незмінним — професійне свято День журналіста. Додатковий стимул —напередодні в області ослаблено карантинні обмеження. Все ж температурний скринінгпройшли всі футболісти.
Вітали ж їх голова обкому профспілки Наталія Товтин, Ужгородський міський голова Богдан Андріїв, заступник голови Закарпатської асоціації футболу Віктор Качур, очільник обласної організації Національної спілки журналістів України Віталій Мещеряков.
Про напружений характер поєдинків свідчило те, що аж три команди мали однакову кількість залікових очок. Довелося враховувати забиті й пропущені м’ячі.
Вперше на найвищій сходинці п’єдесталу виявилася збірна команда журналістів міста Берегове на чолі з граючим тренером Олександром Сільченком. На другому місці газетярі зі «Спорт тайму»; бронзові призери — журналісти футбольного сайту «Лобда».
Втім, жодна з команд-учасниць не залишилася без нагород. Всі відзначені грамотами, матеріальними й пам’ятними призами. Гравці ж команд, які зайняли призові місця, отримали дипломи.
Цікаво, що наймолодшим гравцем турніру став Юрій Лаб'як із «Лобди», а найстарішим виявився 69-річний Саболч Нігріні з угорськомовної газети «Карпаті Ігоз Со».