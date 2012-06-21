Американське інформагентство «Associated Press» представило новий алгоритм написання новин. Він працює на основі «штучного інтелекту».
Про це пише «BBC».
Методика працює за технологією машинного навчання. Спеціальна програма збирає та аналізує різноманітні новини у всесвітній мережі. Після чого обирає одну з найцікавіших статей та шукає до неї додаткові відомості. Це доповнює новину цікавими фактами та робить її змістовнішою. Програма аналізує зібрані відомості та виокремлює необхідний матеріал, із якого створює власну новину. На подібну статтю робот витрачає тільки декілька секунд.
Проте дроїди-журналісти мають певні недоліки. Робоновини нудні та позбавлені емоційного забарвлення. Вони схожі між собою та мають однакову структуру. Також програма не здатна правильно обробити інтерв'ю. Адже не може відокремити цікаві питання та відповіді.
Спеціалісти сфери журналістики зробили висновок, що роботи підходять для опрацювання та публікації статистик, створення фінансових, спортивних і кримінальних новин. Також вони здатні «писати» прогноз погоди.
«Штучний інтелект» має й переваги. Він може навчитися не допускати помилок за допомогою машинного навчання. Кількаразового виправлення тексту вистачить програмі для того, щоб запам'ятати помилки. Це дозволяє поєднати в роботі декілька професій разом — журналіста, редактора та коректора.
«Associated Press» не першими використали роботизацію у сфері журналістики. Американське видавництво «Los Angeles Times» з 2014 року мають програму, яка пише новини за людей. А китайський новинний портал «Yonhap» використовує робота, який займається зведеннями статистики футбольних матчів.