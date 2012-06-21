У понеділок, 20 листопада, лоукост-авіакомпанія Wizz Air оголосила про наміри запустити авіарейс зі Львова до Лондона у 2018 році.
Про це інформують на офіційній сторінці авіакомпанії.
Як зазначено на сайті авіакомпанії, перший рейс зі Львова до Лондона стартує 18 вересня 2018 року. Як інформує портал AviaNews вартість квитків в один бвк стартуватиме від 29,99 євро. Міжнародний аеропорт Лутон, куди прибуватиме літак, розташований за 48 км від Лондона.
Крім Львова, у 2018 році нові рейси з Лондона запустять також до Ларнаки (Кіпр), Тирану (Албанія), Братислави (Словаччина) і Талліну (Естонія).