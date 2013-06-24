Відправлення поїздів здійснюються з вокзалу Київ-Пасажирський, у тому числі з приміського вокзалу — стежте за оголошеннями диктора по станції. Про це повідомляє прессцентр Укрзалізниці.

Згідно з розкладом до відправки готові такі поїзди:

№095 Київ — Рахів о 19:48 (посадку подовжено)

№029 Київ — Ужгород о 20:05 (посадку подовжено)

№049 Київ — Трускавець о 20:12 (додано ще 5 вагонів)

№057 Київ — Ворохта о 20:21

№097 Київ — Ковель 21:22

№007 Київ — Чернівці 0 22:22

№091 Київ — Львів о 22:37

А також низка електричок, які здійснять транзитну доставку з пересадкою в обраному залізничним штабом місті пересадку на запасний дизель-поїзд.

Зважаючи на обставини, можливі затримки подачі поїздів, але вагонів вдосталь для безпечної евакуації близько 10 тисяч чоловік до кінця доби.

Посадка здійснюється в порядку живої черги, перевага традиційно надається дітям, жінкам та маломобільним.

Під час посадки просимо дотримуватись порядку, а під час поїздки — не розголошувати своє місцезнаходження. Також не дивуйтеся аварійному освітленню в салонах: що менше поїзд схожий на гірлянду, то безпечніша мандрівка.