До пакета «Зимова підтримка» увійшло відразу кілька програм Мінсоцполітики: виплата 6500 грн для найбільш вразливих соціальних груп, «Зимова тисяча», виплати на придбання твердого палива для ВПО та жителів прифронтових територій, а також додаткові кошти на оплату електроенергії.

Відбуваються виплати та нарахування за всіма цими програмами. Про це на брифінгу в Медіацентрі Україна розповіла заступник міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Тетяна Кірієнко.

«На 9 грудня понад 340 тисяч людей вже подали заявки на одноразову виплату 6500 гривень. Держава вже профінансувала допомогу для 117 199 людей. Ці кошти мають цільове призначення — на них можна купити теплий одяг та взуття, ліки й вітаміни. Зробити це можна протягом 180 днів, тобто пів року. Подача заявок триватиме до 17 грудня», — зазначила вона.

За словами заступника міністра, українці подали понад 15,8 млн заявок на отримання «зимової тисячі». Це вже на 1,8 млн більше охочих, ніж торік. Однак держава планує сплатити всі заявки на цю підтримку, якщо вони відповідають вимогам. Понад 15,5 млн громадян отримали тисячу гривень підтримки. Найчастіше люди витрачають кошти на оплату комунальних послуг, аптеки, книжки та донати на благодійність.

Не менш важлива підтримка в зимовий період — програми для прифронтових регіонів. Жителі отримують додаткові кошти для оплати електроенергії. «Уже одержали виплати понад 309 тисяч отримувачів на суму 202,6 мільйона гривень», — сказала Тетяна Кірієнко.

Допомогу отримують жителі населених пунктів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності.