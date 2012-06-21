У науковому виданні Nature Astronomy було опубліковано свіжу статтю про нову гіпотезу вчених з Інституту астрофізики Канарських островів. Так, на їхню думку, зіткнення двох галактик могло призвести до виникнення життя на Землі.
Вчені також вважають, що утворення Сонця і Сонячної системи також могло стати підсумком зіткнення двох галактик — Чумацького шляху і Стрільця, який астрономи відкрили у 1990-х роках на орбіті нашої галактики.
Багато вчених також вважають, що в 10 тисяч разів потужніша спіральна структура Чумацького шляху також могла стати підсумком не менше трьох відомих зіткнень зі Стрільцем за останні 6 мільярдів років.
«З існуючих моделей відомо, що Стрілець стикався з Чумацьким шляхом три рази — спочатку майже 5-6 мільярдів років тому, потім близько 2 мільярдів років тому і, нарешті, 1 мільярдів років тому. Коли ми вивчили дані телескопа Gaia про Чумацький шлях, то виявили три періоди підвищеного зореутворення, які досягли піку 5,7 мільярда років назад, 1,9 мільярда років тому і 1 мільярд років тому. Ми вважаємо, що зіткнення 5,7 мільярда років тому призвело до утворення Сонячної системи», — розповів провідний автор дослідження Карме Галларт.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»