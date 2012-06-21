Робота нової в Україні ядерної установки у 2020 році посилить українську енергонезалежність і дасть змогу щорічно акумулювати в бюджеті країни понад 5,5 мільярда гривень. На цьому під час церемонії початку будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива ДП «НАЕК «Енергоатом» у зоні відчуження ЧАЕС наголосив віце-прем’єр-міністр Володимир Кістіон.
А робота Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива дасть змогу зберігати цінні енергетичні матеріали, що містяться у відпрацьованому ядерному паливі, для майбутніх новітніх технологій його переробки. Не забуваймо й про підтримку українського виробництва. Адже всі роботи з проектування, будівництва та експлуатації цього об’єкта виконуватимуть українські організації.
«Після завершення контракту на передачу технологій з американською компанією Holtec International виробництво технологічно унікальних контейнерів для зберігання відпрацьованого ядерного палива буде розгорнуто в Україні за стандартами США. А це нові робочі місця з конкурентоспроможними заробітними платами, додаткові надходження до бюджету країни», — розкрив суть питання Володимир Кістіон.
До будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива наша країна йшла десять років. «На сьогодні в економіці України будівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива разом з проектом диверсифікації свіжого ядерного палива — один із форпостів так званої гібридної війни. Адже в нашого східного сусіда завжди була думка, що ядерна енергетика — один з найміцніших ланцюгів, яким Україна назавжди прикута до російських технологій і постачання палива», — зазначив урядовець.
На початку 1990-х, нагадав Володимир Кістіон, РФ протягом трьох років відмовлялася приймати відпрацьоване ядерне паливо з України, а наші АЕС внаслідок переповнення приреакторних басейнів витримки ледь не зупинилися. Атомна генерація, до слова, забезпечує понад 50% виробництва електроенергії в Україні, повідомляє служба віце-прем’єр-міністра.
«Велику повагу викликають досягнення НАЕК «Енергоатом» на вкрай важкому шляху подолання залежності від російських постачальників. Компанії вдалося започаткувати диверсифікацію постачання ядерного палива. А з 2020 року зможемо забезпечити енергонезалежність України щодо поводження з відпрацьованим ядерним паливом», — резюмував Володимир Кістіон.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»