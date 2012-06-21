Фахівці з університету UCLA в Лос-Анджелесі довели це твердження з наукової точки зору. У своїй роботі містер Фесслер, автор дослідження, з усією серйозністю підійшов до цього питання.
Отже, доброта проявляється в наших думках, почуттях і переконаннях і асоціюється з діями, які спрямовані на добробут інших. Таким чином, в рамках проєкту, який був профінансований грантом у 20 мільйонів доларів від Bedari Foundation, антропологи вивчали, як доброта передається між людьми, соціологи аналізували як злих людей спрямувати в бік позитивних емоцій, а психологи досліджували як добра вдача впливає на настрій і нівелює симптоми депресії.
В результаті цих досліджень вчені змогли зробити висновок про те, що доброта впливає на якість життя і як результат – на її тривалість. Добрі люди стають довгожителями.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»