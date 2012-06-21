8 серпня 2018 року виповнюється 10 років від початку прямої збройної агресії Російської Федерації проти Грузії. Нехтуючи загальновизнаними нормами і принципами міжнародного права, збройні сили РФ грубо порушили міжнародно визнані кордони й вторглися на суверенну територію Грузії.
У відповідній заяві вітчизняного зовнішньополітичного відомства Україна вкотре підтверджує свою послідовну й рішучу підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності Грузії в її міжнародно визнаних кордонах, а також відданість стратегічному партнерству між нашими державами.
Зокрема, Україна підтримує останню мирну ініціативу грузинського уряду «Крок до кращого майбутнього», спрямовану на врегулювання конфлікту та примирення.
«Закликаємо Російську Федерацію виконати свої зобов’язання за Угодою про припинення вогню від 12 серпня 2008 року, вивести військові підрозділи з окупованих територій Грузії (Абхазія та Цхінвальський регіон) та здійснити інші заходи з демілітаризації та деокупації цих територій, — йдеться в документі. — Російська Федерація несе повну відповідальність за складну гуманітарну ситуацію на окупованих територіях і має негайно забезпечити безперешкодний доступ до них міжнародних гуманітарних і правозахисних організацій».
Тому Україна звертається до посередників Женевських міжнародних дискусій — ЄС, ОБСЄ, ООН і США та всієї міжнародної спільноти продовжити докладати зусилля, спрямовані на врегулювання російсько-грузинського конфлікту.