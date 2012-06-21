У районах Запорізької області, попри позитивні зрушення, триває незаконний демонтаж меліоративних систем і мереж водопостачання. Заступник директора департаменту агропромислового розвитку Запорізької ОДА Олександр Ясинецький звертає увагу на незаконний демонтаж водомереж у Михайлівському, Вільнянському та Якимівському районах, де було виявлено факти розкрадання майна невідомими особами. Він наголошує на необхідності вжиття заходів правоохоронними органами та доведення цих справ до суду.
За даними Нацполіції, у Запорізькій області в слідчих підрозділах перебуває 76 кримінальних проваджень за розкрадання меліоративних систем у 2013–2017 роках. А перший заступник голови Запорізької обласної ради Єгор Семенков наголошує, що такі поняття як демонтаж меліоративних систем та крадіжки води повинні залишитися в минулому. Для цього треба модернізувати системи, встановити лічильники, інше спецобладнання. Серед пріоритетних завдань він також виокремив необхідність проведення претензійно-позовної роботи.
«Якщо в КП «Облводоканал» є змога обстоювати свою правоту в суді, чому цього не робити? Таку роботу треба активізувати. Юридична служба має обстоювати інтереси підприємства в ситуації з боржниками, кредиторами та контролюючими органами», — зазначив він.
До речі, 2017 року сума підтримки обласної влади КП «Облводоканал» становила приблизно 40 мільйонів гривень задля якісної роботи меліоративних мереж і стабільного постачання води майже 200 тисячам абонентів.
ДОВІДКА «УК»
Аграрна розписка — це інструмент фінансування, за допомогою якого агровиробник має змогу отримати кредитування, як товарне так і фінансове, під заставу майбутнього врожаю. Залежно від умов розрахунку за кредитуванням розписки можуть бути фінансові і товарні. За фінансовою розрахунок відбувається грошима, за товарною — частиною зібраного врожаю.