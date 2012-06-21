Команда бельгійських археологів, які працюють у соборі Сент-Баво в місті Гент на будівництві нового центру для відвідувачів цієї пам’ятки архітектури, минулими вихідними оприлюднили рідкісне відкриття. Науковці розкопали стіну з людських кісток, переважно стегнових та гомілкових дорослих людей. Міжстінний простір було заповнено черепами, багато з яких мають ознаки ушкоджень.
За словами прессекретаря Археологічної спілки міста Брюгге Рубена Віллерта, ця знахідка унікальна для Бельгії. Вище від рівня стіни було виявлено добре збережені людські скелети.
«Схоже, це місце використовували як цвинтар вже після зведення стіни», — каже Рубен Віллерт. Керівниця проєкту з будівництва центру для відвідувачів собору Сент-Баво Жанік де Грізе підтвердила, що їй не доводилося стикатися з такими знахідками. «Але археологічна знахідка Гента не стане туристською принадою, кістки буде вилучено і перепоховано», — наголосила вона.
Науковці датують цю похмуру стіну другою половиною ХV століття. Вони припускають, що стіну зводили тоді, коли поряд під будівництво собору очищали частину старовинного цвинтаря.
«Скелети померлих не могли просто викинути, — пояснила Жанік де Грізе. — Адже побожні люди вірили у воскресіння не лише душі, а й тіла. У ХV—ХVІ сторіччях будинки часто споруджували біля стін міських кладовищ, щоб дати своєрідний прихисток кісткам покійних».
Проте вона зауважила, що таємницю дивної стіни ще повністю не розгадано і вченим доведеться над нею попрацювати.