На базі Київського національного торговельно-економічного університету Громадська спілка «Український кулінарний союз» спільно з Егейською професійною асоціацією шеф-кухарів провели Міжнародний конкурс ресторанних технологій «BestCookFest-2018» серед фахівців та юніорів з кулінарного і кондитерського мистецтва, ресторанного сервісу та сомельє.
У цьому «смачному» професійному дійстві взяли участь представники більш як 20-ти країн світу, роботу яких оцінювали всесвітньо відомі судді Всесвітньої Асоціації кулінарних союзів (WACS).
У програмі – виконання творчих завдань із кулінарного і кондитерського мистецтва, ресторанного сервісу, сомельє та інші.
Успішно виступили представники Сумської області, зокрема, міст Шостка та Ромни.
Так, майстер виробничого навчання Шосткинського центру професійно-технічної освіти Тетяна Сєдова у номінації «Майстер ресторанного обслуговування» стала срібним призером, а учень Роменського ВПУ Олексій Матвієнко за роботи з марципану, мастики «Рояль» і солоного тіста «Старий млин» удостоєний срібної та бронзової медалей і дипломів відповідних ступенів.