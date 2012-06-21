Третя обласна міжгалузева спартакіада, яку організувала Федерація профспілок Рівненщини, відновила в краї щорічне свято спорту і здорового духу. Бачили б ви, з яким нестримним азартом з’їжджалися команди до гарної лісової місцини, в оздоровчий комплекс «Електронік» під Рівним! Та й осіння днина видалася як на замовлення: змагайтеся на здоров’я.
— На щастя, наші люди не розгубили бажання займатися спортом. Ми в цьому пересвідчилися під час галузевих спартакіад, які передували міжгалузевій, — каже голова Федерації профспілок Рівненщини Микола Шершун, якому належить ідея відродити свято спорту і здорового духу. — Нині люди в усьому світі намагаються зміцнити здоров’я, щоб позбутися пігулок. В Америці, наприклад, через кожних 200 метрів є спортивні споруди, майданчики — тільки не лінуйся! Те саме в сусідній Білорусі. Ми ж вирішили запровадити, а точніше, відродити призабуті спортивні традиції на Рівненщині. До речі, у Рівному діє міська програма спорудження спортивних майданчиків у мікрорайонах: нині вони просто-таки виростають у дворах як гриби після дощу. Профспілки сподіваються й на постійну підтримку обласної влади.
— Така підтримка є і буде, — запевнив співголова тристоронньої соціально-економічної ради (профспілки — влада — роботодавці) заступник голови Рівненської облдержадміністрації Ігор Тимошенко. — Ми чудово розуміємо, наскільки важливий здоровий спосіб життя. У спартакіаді взяли участь 14 команд від різних галузевих профспілок. Змагалися у семи видах спорту: настільний теніс, шахи, шашки, дартс, атлетично-ігрова естафета, перетягування линви та пневматична стрільба. Тут відкрилося стільки талантів! Ось тягнуть линву міцні як дуби лісівники, а найчисленніша команда освітян ніяк не хоче їм поступитися. Видовищно! Беззаперечними фаворитами змагань стала команда працівників споживчої кооперації: за максимальну кількість перемог та участь у всіх видах змагань. До речі, кооператори мали власний фірмовий стиль — яскраві куртки з відомим у всьому світі логотипом. А ще вони пригостили присутніх щойно звареним кулішем. І тут підтвердилася народна мудрість: хто як працює, так і їсть.