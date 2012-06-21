Пацієнти з цукровим діабетом 2 типу зможуть покращити свою здатність регулювати рівень цукру в крові, якщо їстимуть їжу зі зниженим вмістом вуглеводів та збільшеною часткою білка і жиру. Про йдеться в дослідженні, проведеному в лікарні Бісп'єгерг у співпраці з Орхуським університетом та кафедрою харчування, фізичних вправ та спорту Університету Копенгагена. Отримані результати суперечать досі відомии дієтичним рекомендаціям для діабетиків 2 типу.
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Харчова терапія важлива для оптимального лікування цукрового діабету 2 типу, але рекомендації незрозумілі. За даними Управління охорони здоров’я Данії, до 85% ново діагностованих пацієнтів з діабетом 2 типу мають надмірну вагу, і їм зазвичай рекомендується дотримуватися дієти, орієнтованої на схуднення. Їжа має мати менше калорій, низький вміст жиру та високий вміст вуглеводів із низьким «глікемічним індексом» (що вказує на те, як швидко їжа впливає на рівень цукру в крові).
Головним аспектом у лікуванні цукрового діабету 2 типу є здатність пацієнта регулювати рівень цукру в крові, а нові дослідження тепер свідчать, що дієта зі зниженим вмістом вуглеводів та підвищеною часткою білка і жиру покращує здатність пацієнта регулювати рівень цукру в крові порівняно зі звичайними дієтичними рекомендаціями. При цьому знижується вміст жиру в печінці, а також сприятливо відбувається жировий обмін у діабетиків 2 типу.
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«Метою нашого дослідження було дослідити вплив дієти без «втручання» у втрату ваги. З цієї причини пацієнтів попросили зберегти свою вагу. Наше дослідження підтверджує припущення, що дієта зі зниженим вмістом вуглеводів може покращити здатність пацієнтів регулювати рівень цукру в крові – без того, щоб пацієнти одночасно втрачали вагу, – пояснює старший консультант, доктор медичних наук Тюре Краруп, доктор медичних наук з відділення ендокринології лікарні Біспеб'єрг. Він продовжує: «Наші висновки важливі, тому що ми усунули втрату ваги з рівняння. Попередні дослідження дали суперечливі висновки, а зниження ваги має складні інтерпретації у низці цих досліджень».
На основі зростаючої кількості даних, ми можемо переосмислити дієтичні рекомендації для хворих на діабет другого типу, наголошує Туре Краруп:
«Дослідження показує, що зменшуючи частку вуглеводів у раціоні та збільшуючи частку білка і жиру, ви можете як лікувати високий рівень цукру в крові, так і знижувати вміст жиру в печінці. Потрібні подальші інтенсивні дослідження для оптимізації наших дієтичних рекомендацій для пацієнтів при цукровому діабеті 2типу », – говорить Туре Краруп, підкреслюючи, що результати слід підтверджувати в масштабних, тривалих контрольованих дослідженнях.
Результати дослідження було опубліковано у статті «Дієта з високим вмістом білка, знижена вуглеводами, покращує вміст HbA1c та печінки у стійких до ваги суб'єктів діабету 2 типу: рандомізоване контрольоване дослідження» у відомому науковому журналі " Diabetologia ".
Що показало дослідження?
Дієта зі зниженим вмістом вуглеводів, високим вмістом білка та помірно підвищеним вмістом жиру покращує глікемічний контроль (здатність регулювати рівень цукру в крові) за рахунок зниження рівня цукру в крові після їжі та «довгострокового цукру в крові» (вимірюється «HbA1c», тобто аналіз крові, який використовується для вимірювання середнього рівня цукру в крові протягом приблизно останніх двох місяців).
Дієта зі зниженим вмістом вуглеводів, високим вмістом білка і помірно підвищеним вмістом жирів знижує вміст жиру в печінці.
Дієта зі зниженим вмістом вуглеводів може бути корисною для пацієнтів з діабетом 2 типу – навіть якщо це не призводить до схуднення.
Про дослідження
28 пацієнтів з діабетом 2 типу брали участь у дослідженні протягом загального періоду 12 тижнів. Протягом шести тижнів пацієнтам вводили звичайну дієту при діабеті з високим вмістом вуглеводів, а протягом інших шести тижнів їм призначали дієту зі зниженим вмістом вуглеводів, високим вмістом білка і помірно підвищеним вмістом жиру.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»