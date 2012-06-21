Станом на середину грудня реформовано 128 державних і комунальних друкованих засобів масової інформації, з них 114 видань, які пройшли перший етап реформування. Усі вони зберегли назву, цільове призначення, мову видання й тематичну спрямованість. Такі дані оприлюднив голова Державного комітету телебачення і радіомовлення Олег Наливайко під час обговорення підсумків другого року реформування друкованих ЗМІ. Ініціатором та організатором обговорення став Центр демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ) у партнерстві з Музеєм-архівом преси за підтримки уряду Швеції.
Загалом до 1 січня 2019 року реформування мають пройти 720 державних і комунальних друкованих ЗМІ. За словами Олега Наливайка, очікують, що на кінець січня 2018 року вже повністю реформується близько 200 видань.
Лідером у реформуванні преси стала Сумська область. Там реформовано 45% усіх комунальних друкованих видань. У Київській та Закарпатській областях остаточно не реформовано жодної газети. У Сумській області, яка вийшла в лідери реформування, дотації газетам з місцевих бюджетів були найнижчими і становили 2%. У Києві дотації були на рівні 57,9%. Тобто ті видання, які отримували менше дотацій, готові самі швидше вийти на ринок, не відчувають залежності, а ті, хто міцно тримається за дотації, не поспішають виходити з-під контролю державної й місцевої влади.
Прес-служба Держкомтелерадіо нагадує, що реформування державних і комунальних друкованих ЗМІ — одна з ключових медіареформ в Україні, що має на меті забезпечити незалежність преси від органів державної влади та місцевого самоврядування, стимулювати справедливу конкуренцію й розвиток регіональних ЗМІ. Держкомтелерадіо в межах компетенції здійснює заходи, спрямовані на реалізацію Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації».
Відділ новин
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