Переможців Всеукраїнського конкурсу журналістських робіт за тематикою «Реформування місцевого самоврядування й територіальної організації влади» відзначив віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.
Мінрегіон започаткував цей конкурс торік як пілотний у співробітництві з партнерами — Програмою Ради Європи «Децентралізація й територіальна консолідація в Україні» та ГO «Інтерньюз-Україна».
«Я дякую журналістам, які взяли на себе відповідальність опікуватись і висвітлювати таку складну реформу, як децентралізація. Реформа з децентралізації дуже важлива для нашої країни, адже вона впливає на якість життя простих українців. Це стосується насамперед інфраструктури, дитячих садків, шкіл, лікарень, амбулаторій — і це все є сервісом для кожної людини», — вказав Геннадій Зубко.
Децентралізація — перша в Україні реформа, що впроваджується за принципами прозорості й максимального залучення громадських інститутів. І у цьому велика заслуга активних суспільних комунікаторів, журналістів. «Важливий аспект — і лідерство серед журналістів, які могли б брати на себе частинку відповідальності за розвиток громади», — цитує слова урядовця служба віце-прем’єр-міністра.
Конкурсна комісія з представників всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, Мінінформполітики, експертів Програми РЄ, ГО «Інститут громадянського суспільства», ГО «Інтерньюз-Україна» розглянула 229 доробків за номінаціями: «онлайн-публікація» — 90, «стаття у друкованому ЗМІ» — 66, «радіоматеріал» і «відеоматеріал» — 73.
З них до фіналу відібрано 13 робіт (25 авторів і співавторів), які представляють різні регіональні ЗМІ.
Марія ЛАГІДНА
для «Урядового кур’єра»