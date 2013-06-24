Міністр оборони Денис Шмигаль провів онлайн-розмову з комісаром Європейського Союзу з питань економіки та продуктивності Валдісом Домбровскісом. Обговорили важливу роль України в системі європейської безпеки. Зокрема, проаналізували реалізацію ініціативи SAFE обсягом 150 млрд євро, що спрямована на збільшення виробничих потужностей оборонної промисловості Європи.

«Надважливо, щоб Україна мала доступ до європейських проєктів SAFE, і ми вже співпрацюємо з державами-членами та інституціями ЄС щодо такої практичної інтеграції. Адже зміцнення нашої держави — це гарантія безпеки для всього ЄС», — зазначив Денис Шмигаль.

Очільник Міноборони запевнив, що Україна відкрита до тісної співпраці з партнерами, яких фінансує SAFE, і готова спільно розвивати технології, що довели ефективність на полі бою. Він подякував Валдісу Домбровскісу за особисту залученість і підтримку України.

«Продовжуємо нашу ефективну співпрацю задля зміцнення оборонної спроможності України та Європи», — заявив міністр оборони. Також Денис Шмигаль провів нараду з представниками Міністерства фінансів та керівниками найбільших державних банків.

«Посилюємо фінансову підтримку оборонного сектору. Подякував за започаткування консорціуму, який вже працює над кредитуванням оборонного виробництва під державні гарантії. Міноборони спільно з Мінфіном та іншими структурами їх оперативно опрацює. Від державних банків очікуємо активнішої участі у фінансуванні підприємств ОПК. Це ключ до збільшення виробництва зброї та посилення нашої обороноздатності», — підкреслив міністр оборони.

Сторони обговорили подальші кроки, зокрема реалізацію нідерландської моделі, яка передбачає прямі контакти з виробниками, інвестиції в українські оборонні компанії та створення спільних підприємств, повідомляє Міноборони.