В Україні розпочався підготовчий процес до перепоховання лідера Організації Українських Націоналістів Андрія Мельника та його дружини Софії. Про це Президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні. Він наголосив, що Україна розпочинає процес повернення героїв, які боролися за незалежність нашої країни та були поховані в інших державах, зокрема в країнах Європи та США.

«Ми їх повертаємо. Ми маємо можливість і моральний обов’язок перепоховати їх тут, в Україні, вдома. Зараз такий процес розпочався щодо полковника Андрія Мельника та його дружини Софії. Знакові українці ХХ століття, яких поважають», — зазначив Володимир Зеленський.

Він зауважив, що триває підготовка рішень щодо перепоховання в Україні полковника Євгена Коновальця та інших сильних історичних постатей.

«Український народ заслуговує на свою історичну пам’ять, і цю справжню пам’ять ми зміцнюємо. Дякую всім, хто нам допомагає!» — наголосив глава держави.

У місті Люксембург (Велике герцогство Люксембург) на кладовищі Бонневуа відбулася церемонія ексгумації та передачі Україні для перепоховання останків голови ОУН полковника Армії Української Народної Республіки Андрія Мельника та його дружини Софії Федак­Мельник.

Повернення Андрія та Софії Мельників стало першим кроком у реалізації державної ініціативи, яку започаткував Президент України Володимир Зеленський, щодо повернення на батьківщину останків видатних українців, які через трагічні обставини історії були змушені завершити життєвий шлях за кордоном.

У заході взяли участь заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук, Посол України в Королівстві Бельгія та Великому герцогстві Люксембург Ярослав Мельник, голова Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров, голова Організації Українських Націоналістів Богдан Червак, представник мерії міста Люксембург та почесний консул України в Люксембурзі Клод Раду, а також представники української громади Люксембургу, українських та місцевих медіа.

«Наші українські герої різних часів, які захищали ідею незалежності, боролися заради нашої держави й поховані у Європі, Америці та інших країнах світу, повертаються додому. Ми маємо можливість і моральний обов’язок перепоховати їх в Україні», — заявив Володимир Зеленський.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підкреслив, що повернення в Україну останків одного з очільників ОУН Андрія Мельника та його дружини стало першим випадком такого рівня за всю історію новітньої незалежності України.

«Ми продовжимо повертати з­за кордону останки не лише наших військових керівників, а й інших знакових представників української національної еліти, так само як і архівні документи, історичні джерела, мистецькі твори та інші численні артефакти, що свідчать про тисячолітню присутність України на мапі Європи. Насправді це не лише про минуле. Це про майбутнє. Про те, щоб ми, наші діти та онуки знали, ким ми є, за що боремося та вірили, що Україна неодмінно переможе», — наголосив міністр.

Під час церемонії відбулася панахида за упокій Андрія Мельника та Софії Федак­Мельник, яку очолив єпископ єпархії Святого Володимира Великого у Парижі Української греко­католицької церкви Ігор Ранця у співслужінні з українськими священнослужителями.

Міністерство закордонних справ висловлює щиру вдячність Великому герцогству Люксембург, зокрема великогерцогській родині, уряду Люксембургу, місту Люксембург, а також усім, хто впродовж багатьох десятиліть із гідністю, повагою та турботою зберігав пам’ять про Андрія Мельника та його родину, за підтримку й належне сприяння в організації церемонії, яка стала важливим актом історичної справедливості та національної пам’яті.

Окрему подяку висловлено українській громаді Люксембургу. Саме тут упродовж багатьох років зберігалася жива українська пам’ять, звучала молитва за Україну, підтримувалися зв’язок поколінь і відчуття єдності далеко від рідної землі.

Джерела:

Офіс Президента

Міністерство закордонних справ