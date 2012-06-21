Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до правил реєстрації місця проживання», документи, які дають право на проживання не потребують реєстрації малолітніх або неповнолітніх дітей за місцем реєстрації їхніх батьків.
Також у випадку, коли такі документи відсутні або, коли відповідне житло перебуває в іпотеці (тобто було куплено за допомогою іпотечного кредиту, виданого у фінансових установах) або довірчої власності, реєстрація місця проживання відбувається за згодою власника або співвласника житла.
Співробітники інституцій реєстрації можуть перевірити чи знаходиться така квартира або житловий будинок в іпотеці або довірчій власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
«Так, саму постанову може і скеровано на виконання цілком європейських норм, проте факт нереєстрації малолітніх або неповнолітніх дітей у помешканнях їхніх батьків зіграє з ними злий жарт. Зауважте, що без відповідної реєстрації дитини, її батьки не зможуть оформити її до школи, дитячого садочка, поліклініки тощо. Тобто загальноосвітній та медичний процеси по відношенню до неповнолітніх дітей залишається поза зоною такої постанови Кабміну», — зазначає «Урядовому кур’єру» адвокат Ростислав Кравець.
Він повідомив, що подав до суду відповідний позов про скасування даної норми. Втім, вважає, розгляд у судах різних інстанцій може відбуватися протягом багатьох місяців, то й року.