20 жовтня Кабінет Міністрів ухвалив постанову про спрощення умов призначення субсидій, у якій закладено зміну відсотка платежу у формулі призначення цієї державної допомоги з 15 до 20. Коментар з цього приводу днями надав Прем’єр-міністр Олексій Гончарук. А нині фахівці Міністерства соціальної політики надали докладніше роз’яснення, щоб соціально малозахищені люди не мали безпідставних побоювань, ніби держава перестане їх підтримувати.
У відомстві звертають увагу тих, хто вже отримує допомогу на сплату за житлово-комунальні послуги, що пункт про збільшення відсоткової ставки щодо субсидій набуде чинності лише з 1 травня 2020 року. Отже, на нинішній опалювальний сезон чинність постанови не поширюватиметься і все залишатиметься, як і раніше.
«Субсидії в цьому опалювальному сезоні не буде зменшено. У державному бюджеті на 2020 рік на ці цілі закладено понад 47,5 мільйона гривень. Цієї суми буде достатньо, щоб допомогти всім, хто потребує і звертається по такий вид допомоги. Цей крок спрямовано на посилення адресності, і він жодним чином не вплине на одержувачів субсидій з найнижчими доходами», — поінформував заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко.
Він звернув увагу українців, що зміна відсотка матиме наслідки лише для одержувачів субсидій з найвищими доходами, оскільки їхній розмір держдопомоги зменшиться. «Вивільнені кошти спрямують на розширення програми допомоги малозабезпеченим сім’ям, які мають доходи, менші за прожитковий мінімум. А це означає, що запроваджується ще один принцип — адресність. Перенаправити підтримку саме на тих, хто її насправді потребує», — наголосив Віталій Музиченко.
Фахівці міністерства зауважують, що принцип розрахунку субсидій зовсім не змінився і визначається індивідуально: що менші доходи домогосподарства (родини), то менша обов’язкова частка плати за комунпослуги, отже більший розмір субсидії.
Наприклад, в опалювальному сезоні 2018—2019 років середній розмір платежу від доходу сім’ї становив 9,78% (хоч у формулі показник дорівнював 15%). При цьому понад 40% сімей сплачували лише до 7% , а ще 30% домогосподарств — 10% доходу. Тобто зміна у формулі з 15% до 20% не означає буквально такий відсоток сплати. За прогнозами, середній відсоток платежу буде на рівні близько 13,5.
Для уникнення безпідставних побоювань отримувачам субсидії слід запам’ятати, що формула працює і весь час чинності програми субсидій працювала так: що менші доходи людини або родини, то більшу допомогу їй надасть держава.
Любов ДМИТРЕНКО
для «Урядового кур’єра»