У Міністерстві закордонних справ підтверджують незмінність мети України щодо набуття членства в НАТО. Це запевнення прозвучало з вуст заступника глави вітчизняного зовнішньополітичного відомства Єгора Божка під час міжнародної конференції «Гібридні загрози: зрозуміти, адаптуватись, реагувати». «Тактики можуть різнитися, але мета залишається незмінною», — підтвердив дипломат. Водночас наша країна рішуче продовжуватиме практичну співпрацю й тісну інтеграцію з Альянсом.
Із переліку сучасних загроз найактуальнішою для України є й залишатиметься близьке сусідство агресивно налаштованої РФ. А також ті проблеми, які вона створює нам із 2014 року. Тож віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба наголосив у спілкуванні з журналістами на нашому пріоритеті: Україна ніколи не погодиться на окупацію Криму Росією. «На кожній зустрічі з нашими колегами з Європейського Союзу і НАТО, які я мав з моменту свого призначення, говорив дуже просту й чітку фразу: Україна ніколи не визнає Крим російським, — цитує УНІАН слова урядовця. — Це взагалі не може бути предметом якихось переговорів і компромісів. Ми порушуватимемо це питання і працюватимемо з нашими партнерами, щоб питання Криму залишалося на міжнародному порядку денному і не відходило в тінь. Крим не може бути розмінною монетою на кшталт: давайте там розрулимо Донбас, а на Крим погодимось. Ні! Ні! Ще раз ні! Жодного квадратного метра землі, моря не буде віддано агресору. Це принципова позиція».
Пояснив він і відмову української делегації їхати на осінню сесію Парламентської асамблеї Ради Європи. «Парламент ухвалив рішення. Воно полягає в тому, щоб не подавати свої повноваження на затвердження саме під час осінньої сесії. Але це, безумовно, не означає, що їх не буде подано взагалі ніколи. Мені в цій позиції подобається те, що новий парламент чітко показав, що він все пам’ятає і що є щось вище, ніж зміна політичних сил або зміна делегацій — стратегічний національний інтерес держави конкретно в Парламентській асамблеї», — зазначив дипломат.
Так народні депутати нового скликання демонструють важливість обстоювання стратегічних і національних інтересів України. Хоча тут є певні нюанси. Скажімо, всі члени колишньої делегації, які потрапили до нинішнього складу Верховної Ради й до нового складу делегації, можуть репрезентувати власну позицію по суті або політичних сил, які вони представляють. Але не позицію нової делегації. Тобто всі, хто прибуде на осінню сесію ПАРЄ, яка відбудеться у Страсбурзі з 30 вересня по 4 жовтня, перебуватимуть у статусі члена колишньої делегації. Та й правила ПАРЄ передбачають таке: доки асамблея не затвердить повноваження нової делегації, повноваження старої залишаються чинними.
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«Урядового кур’єра»