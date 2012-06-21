Зміни до держбюджету на 2017 рік набули чинності — їх підписав президент України Петро Порошенко.
Про це повідомляє прес-служба президента.
Підписаний Порошенком закон спрямований на вирішення соціально важливих питань.
Згідно із законом про внесення змін до бюджету, 7,6 мільярда додатково виділено на субсидії. Відтепер загальна виділена сума на пільги та житлові субсидії становить 68,8 мільярда гривень.
Окрім цього, передбачено виділення 0,3 мільярда гривень на зарплати медпрацівникам, 0,2 мільярда на лікування українців за кордоном у випадках, якщо медична допомога не може бути забезпечена в Україні.
1,8 мільярда додатково надано на ліквідацію заборгованості за електроенергію підприємств водопостачання у Донецькій області, ще 300 мільйонів — на підтримку шахт.
Збільшується фінансування державних установ: МВС — на 1,7 мільярда гривень, на збереження розмірів зарплатні працівникам Нацполіції — 1,6 мільярда гривень, а співробітникам Держслужби з надзвичайних ситуацій — 1,1 мільярда. На Службу зовнішньої розвідки виділено додатково 200 мільйонів.
14 листопада Верховна Рада України проголосувала за законопроект №7000-п про внесення змін до держбюджету на 2017 рік. За мінімально необхідних 226 голосів, законопроект підтримали 260 нардепів.