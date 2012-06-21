Україні вкрай потрібна допомога всіх міжнародних фінансових установ для боротьби з коронавірусною інфекцією та подолання економічних наслідків, які спричинить пандемія. Йдеться не лише про МВФ, а й про Світовий банк, ЄС, ЄБРР. Скажімо вчора Європейський Союз надав 80 мільйонів євро на підтримку в боротьбі України з коронавірусом. Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив у ефірі одного з телеканалів, запевнивши, що уряд зробить усе можливе для забезпечення фінансової стабільності в країні.
А те, що нардепи не підтримали запропоновані урядом зміни до держбюджету, Прем’єр пояснив їхньою недостатньою обізнаністю з новим документом. «Ми взяли бюджет на доопрацювання, щоб почути пропозиції та поправки. Впевнений, його буде проголосовано через 7-8 днів», — зазначив Прем’єр.
«Ми працювали над бюджетом спільно з парламентським комітетом практично в цілодобовому режимі. Це бюджет надзвичайної ситуації. У ньому створений Фонд для боротьби з COVID-19. Ми зберегли практично всі основні видатки, водночас запропонувавши наповнити Фонд на 97,1 мільярда гривень», – цитує департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів слова Дениса Шмигаля.
Фонд буде повністю прозорим і спрямованим на підтримку соціально незахищених верств населення, медиків, закупівлю ліків і заходів, безпосередньо пов’язаних із протидією коронавірусній інфекції та її наслідкам. «Щойно цю боротьбу буде завершено, всі видатки буде повернуто й ми продовжимо фінансувати розвиток економіки», — заявив Денис Шмигаль.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»