У Міністерстві соціальної політики розпочато роботу над удосконаленням соціального захисту сімей загиблих учасників бойових дій проти агресора на сході України. Відбувається вона у співпраці представниками ГО «Незламні матері України» та БФ «Спілка матерів загиблих в АТО», сини яких загинули у 2014—2015 роках.
За словами держсекретаря міністерства Віктора Іванкевича, законодавство щодо захисників Вітчизни було виписано ще за радянських часів, а тому потребує нагальних змін. Та державним органам влади непросто охопити все без допомоги громадянського суспільства. І це стане початком результативної співпраці.
Члени громадських об’єднань залишили фахівцям міністерства пропозиції щодо вдосконалення моделі соціального захисту родин, діти з яких полягли за незалежність України. «Усе, що ви написали, — це вже план дій який потрібно виконувати», — зазначив Віктор Іванкевич. Оскільки пропозиції належать до різних компетенцій, необхідно, щоб їх вивчили й опрацювали фахівці всіх департаментів, і тоді результат буде справді якісним.