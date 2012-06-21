Україна має серйозний намір остаточно позбутися радянського спадку й максимально інтегруватися в ЄС. Саме такий досвід Естонії стане нам у нагоді, про що і йшлося під час зустрічі Прем’єр-міністра Олексія Гончарука з Президентом цієї країни Керсті Кальюлайд, яка відвідала Україну з робочим візитом.
«Наші країни мають спільний історичний досвід. Вірю, що Україна зрештою опиниться у європейській сім’ї і ми знову зустрінемося в межах об’єднання», — сказав Олексій Гончарук, додавши, що Україна має намір лібералізувати енергетичний ринок і відмовитись від радянських Житлового й Трудового кодексів. Їх ухвалили ще в 60-х роках минулого століття, тому глава уряду вважає ці нормотворчі акти абсолютно неефективними в сучасних умовах.
Крім того, Україна зацікавлена в естонському досвіді інтеграції до європейського енергетичного ринку. «В наших планах приєднатись до енергоринку Європи вже у 2025 році», — цитує слова Прем’єра департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.
Уряд зацікавлений в тому, щоб глибше зрозуміти досвід Естонії в побудові «держави в смартфоні» й застосуванні сучасних технологій в управлінні державою, адже Естонія перша в світі впровадила концепцію електронного урядування.
Сподівається глава уряду й на те, що співпраця між бізнесом та громадянським суспільством наших країн буде міцнішою. А щодо певних проблем, які виникають в естонських підприємців у нашій країні, Олексій Гончарук висловився так: «Моя команда про всі кейси знає. Ми приділяємо багато уваги цим питанням. Сподіваюсь, що найближчим часом знайдемо рішення, яке дасть нам змогу захистити права естонських інвесторів в Україні».
А Голова Верховної Ради Дмитро Разумков обговорив з Керсті Кальюлайд досвід у запровадженні електронного урядування та електронних виборів, уніфікації реєстрів і реформи системи охорони здоров’я, продовження двосторонньої співпраці й взаємної підтримки на міжнародному рівні.
Дмитро Разумков подякував естонському народу за послідовну та неухильну підтримку України в питаннях збереження територіальної цілісності, а також у боротьбі за незалежність і в просуванні українських інтересів у ЄС.
Президент Естонії запевнила у подальшій підтримці України й запросила голів комітетів Верховної Ради відвідати з візитами її країну, повідомляє УНІАН.
Наступного дня візиту з поважною гостею зустрівся Президент Володимир Зеленський, після чого глави держав дали спільну пресконференцію.