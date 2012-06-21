З 17 грудня для жителів Вінниці діють нові тарифи на холодну воду та водовідведення.
Про це йдеться в постанові Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) від 02.11.2017 року № 1343 «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1141» опублікованої в «Урядовому кур’єрі» 16 грудня 2017 року.
Нею затверджено порядок формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.
Так, комунальному підприємству «Вінницяоблводоканал» встановлено такі тарифи:
♦ на централізоване водопостачання — 6,11 грн за 1 куб. м (без податку на дода-ну вартість);
♦ на централізоване водовідведення — 3,81 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість).