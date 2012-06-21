Отруйні змії добувають собі їжу за допомогою отрути, але отрута також допомагає їм захищатися від ворогів - змії кусають великих хижаків і людей не для того, щоб їх з'їсти, а для того, щоб втекти від них. Яка функція отрути була першою, полювання чи оборона?
Оборонна отрута миттєво викликає дуже сильний біль, щоб хижак відволікся на власні відчуття, а змія тим часом могла втекти.
Вчені з Університету Бангора опитали кілька сотень людей, що працюють зі зміями, як професійних герпетологів, так і любителів, попросивши описати їх відчуття від зміїних укусів. З’ясувалося, що лише у небагатьох отруйних змій отрута викликає швидкий і сильний біль. Більше того, якщо порівняти особливості отрути у різних змій з їх еволюційною спорідненістю, то можна побачити, що отрута, у більш еволюційно стародавнього виду була набагато болючішою, а у еволюційно більш молодих змій тієї ж групи больовий синдром майже повністю втрачався. У статті, опублікованій у журналі Toxins, вчені вважають, що для змій отрута була потрібена в першу чергу як зброя для полювання, а не для захисту.
Для полювання зміям не потрібна була болісна отруту. Для них було головним, щоб отрута швидко вбивала. Летальність отрути не залежить від больового ефекту, і навіть не дуже болюча отрута може бути надзвичайно небезпечною. У ході природного відбору перевагу мали ті види змій, чия отрута була більш смертельною, а не та, що викликала сильний біль. Це була другорядна властивість. Хоча серед змій є цікава група, для яких отрута, у першу чергу є засібом захисту: це кобри, які плюють отрутою в очі хижакам.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»