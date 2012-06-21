Дослідники з Університету Тулузи протягом двадцяти років спостерігали більш ніж за трьома тисячами дорослих людей у віці від 32 до 62 років, намагаючись зрозуміти, чи можна з якихось суто зовнішніх ознак визначити ймовірність серцево-судинних захворювань.
За ці двадцять років багато хто з учасників дослідження померли, і багато – якраз через проблеми з серцем. З’ясувалося, що у людей з серйозними проблемами з серцем були глибокі зморшки на лобі: якщо у людини була одна така зморшка, то ймовірність серцево-судинних захворювань була невелика, але якщо зморшок виявлялося дві або три, то ймовірність серцево-судинних розладів зростала в 10 разів у порівнянні з тими, у кого зморшок не було. При цьому людей зі зморшками і людей без зморшок порівнювали, природно, з урахуванням віку, статі, шкідливих звичок, наявності або відсутності діабету – в загальному, з урахуванням всіх звичайних факторів, які можуть вплинути на стан серця і судин. Результати спостережень автори роботи доповіли на щорічній конференції Європейського кардіологічного товариства.
Як пов'язано одне з іншим, поки не дуже зрозуміло, хоча автори роботи вважають, що судини в шкірі чола можуть бути більш чутливими за інші до фізіологічних проблем, які потім приведуть до повноцінної патології. Зрозуміло, мова не про те, щоб діагностувати серцеві захворювання за наявністю або відсутністю зморшок – однак вони, мабуть, можуть вказувати на те, що до серця і судинах варто придивитися уважніше.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»