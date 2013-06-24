У Брюсселі завершилися скринінгові зустрічі української делегації з Європейською комісією за переговорним розділом 11 «Сільське господарство та розвиток сільських територій».
Українську делегацію очолює віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України — головний переговірник Тарас Качка. У складі делегації — заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Денис Башлик.
Протягом трьох днів роботи Україна презентувала 28 тематичних блоків. Зокрема, про стан реформ у сільському господарстві, прогрес у цифровізації, державну підтримку, ринкове регулювання, розвиток аграрного сектору, що продемонструвало готовність України до інтеграції у спільну аграрну політику ЄС. Крім того, представлено рівень узгодження законодавства України з актами права ЄС (acquis ЄС) за такими напрямами: горизонтальні питання — фінансові та адміністративні структури; сільськогосподарські ринки; політика щодо якості; органічне виробництво; просування сільськогосподарської продукції.
Також відбулися дискусії, під час яких українські представники надали докладні роз’яснення про проведену роботу. Європейська комісія позитивно оцінила представлені матеріали. За словами Дениса Башлика, це свідчить про глибоку зацікавленість європейських партнерів і підтверджує масштаб подальшої роботи, необхідної для інтеграції у спільну аграрну політику ЄС.
«Ці дискусії показали дві ключові речі: ми вже досягли значного прогресу в наближенні аграрної політики до стандартів ЄС, але попереду ще багато роботи. Процес приєднання потребує спільних зусиль та тісної координації. Україна готова йти цим шляхом», — підсумував Денис Башлик.
У вересні 2025 року проходить офіційний скринінг щодо вступу України в ЄС за Кластером 5 «Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості». У його межах пройдуть скринінги за трьома переговорними розділами: 11 «Сільське господарство та розвиток сільських територій», 12 «Безпечність харчових продуктів, ветеринарна та фітосанітарна політика», 13 «Рибальство та аквакультура».
Кластер 5 — фінальний із шести кластерів у межах двосторонніх зустрічей у процесі скринінгу. За підсумками скринінгу буде розроблено план подальшої імплементації регламентів ЄС в українське законодавство. Скринінг — початок переговорів про вступ України до ЄС.
Джерело: Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства