Сім'я з Единбурга виявила у своєму будинку шахову фігуру. У 1964 році її придбав родич-колекціонер всього за 5 доларів, повідомляє Sky News. Після його смерті фігурку дбайливо зберігала його дружина. Потім реліквія дісталася у спадок дітям. Знахідку відправили на експертизу в аукціонний будинок Sotheby's.
З'ясувалося, що ціна фігурки майже мільйон фунтів стерлінгів. Ніхто не підозрював, що настільки цінна річ зберігалася в будинку протягом 50 років. Фігура належить шаховому набору, вирізаного в XII столітті в Норвегії з ікла моржа. У 1831 році шахи виявили на острові Льюїс (Шотландія). Збережені фігурки були розділені між двома музеями: 78 фігур дісталися Британському музею, а 11 фігур – Національному музею Шотландії. Разом з турою сім'ї з Единбурга незнайденими залишаються лише чотири шахові фігури.
ДОВІДКА «УК»
Шахові фігури Льюїса - це набір з 93 історично значущих шахових фігур, який був знайдений на острові Льюїс в 1831 році, але місцезнаходження п'яти фігур з колекції залишалися загадкою.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»